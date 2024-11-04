Виктор Томенко и Александр Романенко поздравили с Днем народного единства

Они отметили, что праздник напоминает о великой истории, культуре, традициях Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей Алтайского края с Днем народного единства.
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