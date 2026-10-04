Почему Францию и Испанию захлестнули массовые молодежные протесты?

В обеих странах в следующем году должны пройти выборыВо Франции «протесты лицеистов» охватили тысячи учебных заведений, а испанская молодежь разбила палаточный лагерь у здания конгресса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Нет там уже нор...
- Нет там уже нор...
- Нет там уже нор...
Выпустили "джинна" массовых протестов из бутылки, натравливая его на Россию, а он НА НИХ САМИХ НАБРОСИЛСЯ !!! САМИ ВИНОВАТЫ - о своих людях надо думать, а не грезить о "демократии" (а на деле - СВОИХ ПРАВИЛАХ) в 404-й!
В ПРИНЦИПЕ - отложив в сторону присущий нам слюнявый "леопольдизм" - "Ребята, давайте жить дружно" - РАССУЖДАЯ ПРАГМАТИЧЕСКИ: Европа нам - далеко не друг, и то, что ЕЁ ОСЛАБЛЯЕТ - НАМ НА ПОЛЬЗУ !!!
Может, до наших это "дошло" и Боширов с Петровым этими процессами рулят - но больше похоже на американский след - как только европейские правительства начинают артачиться - у них в странах СРАЗУ уличные беспорядки - вспомним французские студенческие бунты 1968 года, когда Де Голль независимо от американцев себя вести начал! Мы тогда эту выгодную ситуацию про... хлопали, а наши соперники пражскими событиями того же года воспользовались ПО ПОЛНОЙ - до сих пор "икаем"!