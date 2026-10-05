В Ленобласти закупят 250 тысяч доз вакцины от бешенства на 33 млн

В Ленинградской области государственные ветклиники бесплатно прививают от бешенства около 80 тысяч кошек и собак в год, а для диких животных регион закупил 250 тысяч доз вакцины на 33 миллиона рублей после срыва федеральной поставки.
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