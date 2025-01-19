Axios: команда Трампа планирует сменить власть в Венесуэле

Администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена добиться смены режима в Венесуэле. Об этом 18 января сообщил американский портал Axios со ссылкой на источник, участвующий в обсуждениях внешней политики.
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