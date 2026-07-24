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Русская Семёрка

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Как русские белогвардейцы превратили границы Югославии в самую неприступную крепость Европы

В истории мировой эмиграции нет другого такого примера. Армия, потерявшая родину, проигравшая гражданскую войну и оказавшаяся на грани физического выживания, не просто сохранила структуру на чужбине, но и взяла под контроль государственные границы другой страны.

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