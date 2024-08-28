BLACK MYTH: WUKONG — DELUXE GLOBAL ✅ВСЕ DLC

https://irongames.ru/key/4537237 - Region free - игру можно запустить в любом регионе, включая Россию и СНГ! ✅ После оплаты Вы получаете общий аккаунт Steam для игры в оффлайн-режиме, весь прогресс хранится на вашем ПК, никто не помешает Вам играть! ✅ Вход в аккаунт производится без участия продавца, если на аккаунте включена защита, то код для входа в аккаунт получаете автоматически, без скачивания дополнительных программ; ✅ Возможность обновлять игру в любое время; ⌛️ Если у вас появятся какие-либо вопросы, то можете задавать их в чате с продавцом, время работы технической поддержки: с 9:00-23:00 ⌛️ ⌛️ Время игры не ограничено - можно играть, когда захотите и сколько захотите! ⌛️ Инструкция по оффлайн активации: 1.