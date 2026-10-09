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Царьград

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Налоги на вклады и продажу квартир. Новые инициативы Госдумы коснутся каждого

Налоги на вклады и продажу квартир. Новые инициативы Госдумы коснутся каждого

Налог на прибыль с вкладов и продажи жилья. Стало известно, кто попадёт под новые изменения Госдумы.В Государственной Думе рассматриваются инициативы, способные изменить подход к налогообложению личных накоплений.

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