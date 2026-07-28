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В кастрюльке

92 подписчика

Отбивные готовлю так, что результат удивляет. Невероятно сочные и нежные: мариную 15 минут — мясо тает во рту, как в ресторане

Отбивные готовлю так, что результат удивляет. Невероятно сочные и нежные: мариную 15 минут — мясо тает во рту, как в ресторане

Сочные свиные отбивные с румяной корочкой — беспроигрышный вариант для семейного обеда или праздничного ужина.

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