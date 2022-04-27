У «Вильярреала» 2 удара в створ за 3 последних матча в ЛЧ – с «Баварией» и «Ливерпулем»

«Вильярреал» не смог попасть в створ ворот «Ливерпуля» в первом полуфинальном матче ЛЧ. Команда Унаи Эмери нанесла лишь один удар – в первом тайме.

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