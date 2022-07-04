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Mysl Polska: многие беженцы из Украины видят в Польше «дойную корову»

Автор опубликованной в издании Mysl Polska статьи Агнешка Пивар обратила внимание на украинских беженцев, которые, по ее мнению, видят в Польше "дойную корову".

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