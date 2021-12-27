Директор Европейского бюро ВОЗ Клюге ожидает скорого признания организацией вакцины «Спутник V»

Руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что рассчитывает на скорейшее окончание процесса одобрения вакцины против коронавируса "Спутник V".
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