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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Масти о том, какой навык взял бы у другого игрока: «В детстве я был фанатом «Детройта», поэтому это был бы Дацюк. У него отличные руки, хоккейный IQ»

Нападающий системы « Сан-Хосе » Квентин Масти рассказал, какой навык хотел бы позаимствовать у форварда Павла Дацюка.

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