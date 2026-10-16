В Петербурге 15 октября задержали 33-летнего гражданина сопредельного государства, который находился в международном розыске по инициативе Казахстана и Омской области с ноября 2015 года.
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