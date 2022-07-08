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Дебют Бакаева, сюрпризы от Абаскаля и проклятие «Спартака» в Санкт-Петербурге: главные вопросы Суперкубка

Дебют Бакаева, сюрпризы от Абаскаля и проклятие «Спартака» в Санкт-Петербурге: главные вопросы Суперкубка

9 июля в Санкт-Петербурге состоится матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Красно-белые постараются не только во второй раз в истории завоевать престижный трофей, но и прервать десятилетнюю безвыигрышную серию в Северной Столице.

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