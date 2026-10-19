Преимущественное право арендатора на выкуп государственного или муниципального имущества, закрепленное Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ, представляет собой один из немногих реальных механизмов, позволяющих малому и среднему бизнесу стать собственником помещений, которые он занимает годами.
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