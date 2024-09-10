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Добрый Мир

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Путин устроил встряску для элиты: Какое послание президент оставил чиновникам

Путин устроил встряску для элиты: Какое послание президент оставил чиновникам

Фото: © Petrov Sergey/news.ru/Globallookpress6,3K прочтений Сегодня Директор Института Царьград, философ, общественный и политический деятель Александр Дугин объяснил, в чём смысл послания президента и как сейчас открывается накопившаяся бездна заблуждений.

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