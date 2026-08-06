НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

501 подписчик

Удар по логистическому сердцу Украины показал пределы западной защиты

Удар по логистическому сердцу Украины показал пределы западной защиты

Ночная атака по Киеву стала одним из самых показательных эпизодов текущего противостояния. Столица Украины, которую годами превращали в символ защищённости благодаря поставкам западных систем противовоздушной обороны, столкнулась с новой реальностью: даже насыщенная современными комплексами оборона не гарантирует абсолютной безопасности перед масштабным и комбинированным ракетным ударом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии