Удар по логистическому сердцу Украины показал пределы западной защиты

Ночная атака по Киеву стала одним из самых показательных эпизодов текущего противостояния. Столица Украины, которую годами превращали в символ защищённости благодаря поставкам западных систем противовоздушной обороны, столкнулась с новой реальностью: даже насыщенная современными комплексами оборона не гарантирует абсолютной безопасности перед масштабным и комбинированным ракетным ударом.