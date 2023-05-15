Кузбассовцам рассказали, как воспользоваться мерами социальной поддержки для многодетных семей

В Кузбассе проживает 34 тысячи многодетных семей, воспитывающие более 110 тысяч детей. Среди мер поддержки: скидки на оплату ЖКХ, бесплатное питание и проезд для школьников, ежемесячные, ежеквартальные выплаты, областной материнский капитал.