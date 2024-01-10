"Я не плачу, просто интернет в глаза попал!". Русские спутники связи обеспечат интернетом всю страну

Проект по созданию «русского старлинка», приносит свои результаты. Запущенные летом 2023 года с космодрома «Восточный» три отечественных низкоорбитальных спутника связи, уже работают и дают интернет с орбиты.
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