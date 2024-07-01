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NI: увеличение расходов и госдолга угрожает обороноспособности США

NI: увеличение расходов и госдолга угрожает обороноспособности США

Увеличение расходов бюджета и госдолга может привести к серьезным проблемам в экономике США, что, в частности, негативным образом повлияет на обороноспособность, предупредили аналитики Уильям Ругер и Томас Савидж в материале для The National Interest.

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