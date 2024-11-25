Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря 2024 года для всех знаков зодиака Ольга ВайленкоС 26 ноября 2024 года начинается период ретроградного Меркурия, который часто сопровождается путаницей и задержками.
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