Свыше 56 тысяч услуг оказали жителям Солнечногорска в МФЦ с начала года

Специалисты МФЦ в Солнечногорске оказали жителям более 56 тысяч услуг за девять месяцев 2023 года. Самыми востребованными стали услуги Росреестра, Социальной защиты и полиции, в частности постановка на миграционный учет.
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