В сердце солнечной Евпатории, в технопарке Кванториум, кипит жизнь и творческий порыв. Здесь, в окружении сверкающих деталей роботов и мониторов, обучающиеся не просто осваивают основы робототехники, но и погружаются в мир инноваций, меняющих наше будущее.
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