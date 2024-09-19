В сердце солнечной Евпатории, в технопарке Кванториум, кипит жизнь и творческий порыв. Здесь, в окружении сверкающих деталей роботов и мониторов, обучающиеся не просто осваивают основы робототехники, но и погружаются в мир инноваций, меняющих наше будущее.