Эксперт Воронков назвал причины затопления Дубая после мощных ливней

REUTERS/Abdel Hadi Ramahi Значительные последствия сильных дождей и вызванных ими затоплений в Дубае являются следствием отсутствия в мегаполисе ливневой канализации, сообщил РЕН ТВ руководитель ассоциации управляющих организаций в сфере ЖКХ "Межрегионразвитие" Владислав Воронков.
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