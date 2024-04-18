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Эксперт Воронков назвал причины затопления Дубая после мощных ливней

Эксперт Воронков назвал причины затопления Дубая после мощных ливней

REUTERS/Abdel Hadi Ramahi Значительные последствия сильных дождей и вызванных ими затоплений в Дубае являются следствием отсутствия в мегаполисе ливневой канализации, сообщил РЕН ТВ руководитель ассоциации управляющих организаций в сфере ЖКХ "Межрегионразвитие" Владислав Воронков.

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