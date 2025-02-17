SHOT: японский ретейлер Uniqlo может вернуться в Россию

Японский ретейлер Uniqlo может вернуться в Россию. Об этом 17 февраля сообщил Telegram-канал SHOT.Несколько человек, ранее работавших в розничных российских магазинах Uniqlo, получили в общем чате вопрос о потенциальной возможности возвращения на работу в сеть.