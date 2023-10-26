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Александр Ревва отказался продавать роскошный особняк в Подмосковье

Александр Ревва отказался продавать роскошный особняк в Подмосковье

По информации СМИ, артист все-таки решил остаться в России Российский комик и певец Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожков, отказался от продажи своего шикарного особняка в Подмосковье за 250 миллионов рублей.

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