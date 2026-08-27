Nvidia выпустит последний игровой драйвер для Windows 10 в октябре, но обновления безопасности будут доступны ещё три года

Главное последствие для геймеров — отсутствие новых оптимизаций под свежие игры Nvidia подтвердила, что октябрь 2026 года станет последним месяцем, когда для Windows 10 выйдет полноценный драйвер GeForce Game Ready.
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