Все это время, пока не приоткрылась завеса тайны, плодились слухи о том, кто мог "уронить" 24 самолета неприятеля всего за 5 дней.
Спустя неделю разогрева Россия раскрыла тайну о "летающем грибе": Авиация неприятеля накрыта, поставки F-16 отменяются
Комментарии
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Артем Казаков
ога! Просматриваются. То-то вон в Махачкале просматривали-просматривали и просмотрели,пока петух жареный не клюнул. Вам самой-то не смешно?
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1 д.
Сергей
Между тем, таких самолетов у нас 7 единиц - АЖ 7 !!!
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1 д.
oleg perow
Сенсация из ничего от очередного дилетанта, поленившегося ознакомиться с историей развития техники о которой он взялся писать! Граждане комментаторы, все самолёты ДРЛО во всём мире изначально (с 50-х годов прошлого века) создавались и создаются для целеуказания истребителям и ЗРК. В 80-е годы их также стали включать в состав разведывательно-ударных комплексов, обеспечивающих поражение наземных целей на удалении до 200-250 км за линией фронта. Вопрос залу - почему по основной схеме использования связку ЗРК-самолёт ДРЛО наши полководцы применили только сейчас, спустя почти 2 года после начала войны?
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1 д.
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