Спустя неделю разогрева Россия раскрыла тайну о "летающем грибе": Авиация неприятеля накрыта, поставки F-16 отменяются

oleg perow

Сенсация из ничего от очередного дилетанта, поленившегося ознакомиться с историей развития техники о которой он взялся писать! Граждане комментаторы, все самолёты ДРЛО во всём мире изначально (с 50-х годов прошлого века) создавались и создаются для целеуказания истребителям и ЗРК. В 80-е годы их также стали включать в состав разведывательно-ударных комплексов, обеспечивающих поражение наземных целей на удалении до 200-250 км за линией фронта. Вопрос залу - почему по основной схеме использования связку ЗРК-самолёт ДРЛО наши полководцы применили только сейчас, спустя почти 2 года после начала войны?