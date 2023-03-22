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«Барсе» интересен латераль «Монако» Вандерсон. Монегаски просили 60 млн евро за него летом

«Барсе» интересен латераль «Монако» Вандерсон. Монегаски просили 60 млн евро за него летом

«Барселона» интересуется защитником «Монако» Вандерсоном де Оливейрой. Как сообщает Diario Sport, «Барселона» уже интересовалась 21-летним правым латералем прошлым летом, но монегаски отказались продавать Вандерсона.

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