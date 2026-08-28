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В Польше избили украинцев из-за спора о Волынской резне

В Польше избили украинцев из-за спора о Волынской резне

Драку с поляками, которая закончилась не в пользу граждан Украины, спровоцировал спор о «Волынской резне», сообщил глава районной прокуратуры польского города Радом Цезарь Олтаржевский 25 августа порталу Myjradom.

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