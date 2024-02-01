«Это безумие»: Дрю Берримор рассказала о важном совете Джорджа Клуни

Артистка пересмотрела свои взгляды Дрю Бэрримор Globallookpress.com/Imagespace 48-летняя актриса, модель, писательница и продюсер Дрю Бэрримор поделилась тем, чему научилась, работая на съемках с Джорджем Клуни.
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