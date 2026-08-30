Увлекательный проект: Что едят люди в разных странах

В этом выпуске вы найдете увлекательный фотопроект, посвященный еде. Нет, это не очередные фото «обеденных натюрмортов» или красивых блюд из Инстаграм.
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