МИД: Зеленский хочет подчинить себе все украинские спецслужбы

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский стремится полностью подчинить себе все украинские спецслужбы, а Служба безопасности Украины получила от него карт-бланш на монополизацию силовых структур.
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