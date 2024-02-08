Киев в ярости: Врать об атаках России всё труднее Сегодня утром Россия нанесла удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры противника.
Ночной концерт без заявок слушателей с б.У.
Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
ответка пришла через 10 лет из Донбасса!!!!!!! точно БУМЕРАНГ!
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15 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да, ладно... ПВО усраины отчиталось, что сбило 52 ракеты из 44-х запущенных, откуда разрушения и кадры?😜
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14 час.
ВВ
Владимир Витковский
... главное- пришла !!!
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6 час.
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