Театр абсурда
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Театр абсурда

8 674 подписчика

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Ночной концерт без заявок слушателей с б.У.

Ночной концерт без заявок слушателей с б.У.

Киев в ярости: Врать об атаках России всё труднее   Сегодня утром Россия нанесла удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры противника.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
ответка пришла через 10 лет  из Донбасса!!!!!!! точно БУМЕРАНГ!
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15 час.
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Да, ладно... ПВО усраины отчиталось, что сбило 52 ракеты из 44-х запущенных, откуда разрушения и кадры?😜
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14 час.
ВВ
Владимир Витковский
... главное- пришла !!!
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6 час.

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