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Сколько кланов было у Брежнева? Стоякин и Млечин - о кадровой политике эпохи застоя

Казалось бы - причём тут синагога? В особенностях кадровой политики Леонида Ильича Брежнева в очередной передаче проекта "История: уроки и перемены" разбирались публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.

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