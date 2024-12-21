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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рахимов о Даку: «Спрос на него очень большой, мне звонят. Цена‑то выросла в 15 раз. Мы его покупали за 1,2 млн евро»

— Три главных качества Даку? — Скорость, техника и умение вести борьбу. Вы смотрите футбол, он фантастически бежит.

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