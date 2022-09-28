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"Начали прозревать". Запад обвинил команду Зеленского в грабеже украинцев

"Начали прозревать". Запад обвинил команду Зеленского в грабеже украинцев

© AP Photo / Efrem Lukatsky  Михаил Катков  Ближайшее окружение президента Украины заподозрили в воровстве гуманитарной помощи, предназначенной для беженцев и армии.

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