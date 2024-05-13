В отношении новосибирского министра ЖХК Архипова завели еще одно уголовное дело

В понедельник, 13 мая, следователем Главного следственного управления МВД России по Новосибирской области в отношении министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова возбуждено второе уголовное дело.
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