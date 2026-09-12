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На фестивале молодежи в Екатеринбурге заложили Аллею культурного кода

На фестивале молодежи в Екатеринбурге заложили Аллею культурного кода

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября, ФедералПресс. В Екатеринбурге у главного корпуса Уральского федерального университета заложили Аллею культурного кода.

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