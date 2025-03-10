В чем сила, ИИ?

Сопоставим наши ожидания и реальное состояние разработок в сфере превосходного искусственного разумаДИНА ЕТОВА/СОЗДАНО ИИ/ТАСС Человек настойчиво стремится делегировать машинным системам творческие функциичитайте на monocle.
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