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МОСИНФОРМ

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Прием заявок на участие в девятом сезоне проекта «Музыка в метро» стартовал в Москве

Прием заявок на участие в девятом сезоне проекта «Музыка в метро» стартовал в Москве

Музыканты могут подать заявки в девятый сезон проекта «Музыка в метро». Он позволяет артистам знакомить пассажиров со своим творчеством на станциях метрополитена, Московских центральных диаметров и Московского центрального кольца.

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