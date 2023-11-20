21 ноября — пресс-конференция «Подготовка спасателей к обеспечению безопасности на водоемах Москвы в зимний период»

фото: РИА Новости/Максим Богодвид Во вторник, 21 ноября 2023 года, в 10:00 состоится выездная пресс-конференция Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы на тему : «Подготовка спасателей на воде к обеспечению безопасности на водоемах города Москвы в зимний период».