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Джа Морэнт и Крис Дуарте устроили перепалку, в которой приняли участие люди из окружения игрока «Мемфиса»

Джа Морэнт и Крис Дуарте устроили перепалку, в которой приняли участие люди из окружения игрока «Мемфиса»

В третьей четверти матча «Мемфис» – «Индиана» (112:100) конфликт между Джа Морэнтом и Крисом Дуарте привел к небольшой потасовке.

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