Сегодня плановые отключения электричества коснутся двух городов - Астрахани и Харабалей

Самое позднее возобновление энергоподачи - в 18:00. В четверг, 23 ноября, в плановом отключении электричества находятся следующие населенные пункты: Астрахань - 32 улицы и переулка в Центральном и Заболдинском районах РЭС (с 08:00 до 18:00, с 09:00 до 18:00, с 09:30 до 18:00, с 13:00 до 18:00); Харабали – с 10:00 до 15:00.