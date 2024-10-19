Более быстрый и доступный способ расшифровки генетической информации о заболеваниях

Исследователи из Центра эпигеномики (C4E) Калифорнийского университета в Сан-Диего представили инновационную методику под названием Droplet Hi-C, предназначенную для оперативного определения пространственной организации хроматина и расположения генетического материала внутри клеточных структур.
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