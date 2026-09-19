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ИА Регнум

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МО: Киев ввел в бой нацформирования, чтобы показать Западу способность сопротивляться

МО: Киев ввел в бой нацформирования, чтобы показать Западу способность сопротивляться

Украинская армия ввела в бой нацформирования, чтобы убедить своих западных кураторов в способности ВСУ оказывать сопротивление Вооруженным силам России.

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