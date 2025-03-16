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Визуализировали предполагаемый ландшафт Антарктиды и толщину льда: в одном каньоне более 4,7 тысяч метров

Визуализировали предполагаемый ландшафт Антарктиды и толщину льда: в одном каньоне более 4,7 тысяч метров

Визуализировали предполагаемый ландшафт Антарктиды и толщину льда: в одном каньоне более 4,7 тысяч метров Ольга БезродняяАнтарктида, самый большой пустынный континент, всегда интересует ученых благодаря своим уникальным климатическим условиям и важной роли в глобальных климатических процессах.

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