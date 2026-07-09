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Конец "социального туризма": Мерц готов вернуть украинцев на родину

Конец "социального туризма": Мерц готов вернуть украинцев на родину

Запрос Зеленского может привести к разработке планов по лишению украинских мужчин защиты, предоставляемой статусом беженца.

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Комментарии
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Алексей Горшков
Словакия, Венгрия, теперь уже Испания и Польша... По-моему это симптом СКОРОГО РАЗВАЛА ЕВРОСОЮЗА !!! Отдельные страны Европы, вернее - их РУКОВОДСТВА - не так оторваны от жизни, как &quot;маниловское&quot; руководство ЕС - НЕИЗВЕСТНО КЕМ НАЗНАЧЕННОЕ, НО ПОДГОНЯЮЩЕЕ национальные европейские правительства по пути РАЗОРЕНИЯ их населений в угоду непонятным хотелкам начальства ЕС !!! ТАК ДОЛГО ПРОДОЛЖАТЬСЯ НЕ МОЖЕТ - они находятся &quot;накануне грандиозного шухера&quot;!Самое интересное: Россия здесь НЕ ПРИЧЁМ - а если &quot;причём&quot; - то так замаскировано, что МОЁ ПОЧТЕНИЕ - ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ !!!
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