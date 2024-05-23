Тренер рассказала, кому не стоит выполнять кардиотренировки в зале

Руководитель отдела подготовки педагогов и старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в четверг, 23 мая, рассказала «Известиям», кому не стоит выполнять кардиотренировки в зале.
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