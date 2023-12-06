Собянин одобрил строительство двух логистических комплексов в ТиНАО

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о том, что власти города одобрили проекты строительства двух логистических комплексов в ТиНАО и многофункционального офисного комплекса в Обручевском районе.
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